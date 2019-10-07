Это был важный разговор: Нетаньяху рассказал, как поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом передает Jewish News.

В своем аккаунте в Twitter Нетаньяху поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, и отметил, что это был важный диалог. Он также написал, что обе страны продолжат сотрудничество, несмотря на окружающие вызовы.

Также сообщается, что Путин благословил израильский народ.

"Путин попросил передать поздравления, хорошего года всем гражданам Израиля", - написал премьер-министр Израиля.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил Украину 18-19 августа для встречи с Зеленским.

Кроме того, он также заявлял о готовности стать посредником между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для мирного урегулирования между Украиной и Россией.

Также, Нетаньяху заявлял, что намерен обсудить с Президентом Владимиром Зеленским зону свободной торговли (ЗСТ) и пенсионное соглашение между Израилем и Украиной после того, как приглашал Зеленского посетить свою страну с официальным визитом.