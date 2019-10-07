Гривня на міжбанку після сильного падіння підскочила

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 18 коп. в понеділок зміцнився на 4 коп. до 24,76 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,80-24,85 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,88-24,92 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,74-24,78 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,68% з 27,72 UAH/USD до 24,76 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, через великі обсяги погашень за держборгом у вересні міжнародні резерви скоротилися на 2,6%.

Тим часом за тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,9-3,3%. Так, з минулого понеділка, 30 вересня, офіційний курс долара виріс з 24,08 грн – до 24,61 грн, попит/пропозиція долара на міжбанку – до 24,80/24,85 грн, а середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках – до 24,74/25,22 грн, але долар може зробити ще один ривок вгору і після цього почати зниження.