Суд заарештував Пашинського

Печерський районний суд Києва заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт").

Про це сказала суддя Олеся Батрин, передають Українські Новини.

"Застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Термін дії визначення суду - до 4 грудня включно", - оголосила вона своє рішення.

Таким чином, суддя в повній мірі задовольнила клопотання Державного бюро розслідувань про арешт Пашинського і відмовила його захист у застосуванні іншого запобіжного заходу.

Присутні в залі зустріли рішення суду вигуками "Ганьба".

Як повідомляли Українські Новини, Портнов обіцяє Пашинському правильний колектив в камері і конфіскацію майна.

Раніше, 1 січня 2017 року, Пашинський прострілив ногу чоловікові під час конфлікту. Після чого суд визнав Химикуса, підстреленого Пашинським, потерпілим, а також суд зобов'язав Генпрокуратуру відновити розслідування справи про стрілянину Пашинського в Хімікуса.