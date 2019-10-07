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07 жовтня 2019, понеділок, 19:15 49
Судова влада 2019-10-07T19:28:12+03:00
Українські Новини
Суд заарештував Пашинського

Суд заарештував Пашинського

Сергій Пашинський
Сергій Пашинський

Печерський районний суд Києва заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт").

Про це сказала суддя Олеся Батрин, передають Українські Новини.

"Застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Термін дії визначення суду - до 4 грудня включно", - оголосила вона своє рішення.

Таким чином, суддя в повній мірі задовольнила клопотання Державного бюро розслідувань про арешт Пашинського і відмовила його захист у застосуванні іншого запобіжного заходу.

Присутні в залі зустріли рішення суду вигуками "Ганьба".

Як повідомляли Українські Новини, Портнов обіцяє Пашинському правильний колектив в камері і конфіскацію майна.

Раніше, 1 січня 2017 року, Пашинський прострілив ногу чоловікові під час конфлікту. Після чого суд визнав Химикуса, підстреленого Пашинським, потерпілим, а також суд зобов'язав Генпрокуратуру відновити розслідування справи про стрілянину Пашинського в Хімікуса.

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