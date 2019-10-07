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07 жовтня 2019, понеділок, 18:20 27
Суспільство 2019-10-07T19:00:01+03:00
Українські Новини
Зима стукає занадто рано: у Києві випав перший сніг

Зима стукає занадто рано: у Києві випав перший сніг

Сьогодні, 7 жовтня, в Києві слідом за Карпатами несподівано рано випав перший за осінь сніг. Відео перших спроб зими увірватися в столицю раніше часу публікують користувачі социальнх мережах.

За прогнозами синоптиків, саме сьогодні перший сніг повинен був випасти в столиці. Також сніг вже вдалося побачити жителям західної України, де він пішов кілька днів тому.

Як повідомляли Українські Новини, у карпатаских горах у середу, 18 вересня, випав перший сніг, а температура повітря впала до нуля градусів.

Раніше синоптики прогнозували, що зима може наступити цього року дуже рано. Адже перший сніг вже випав у російському Норильську, розташованому за північним полярним колом. На думку метеорологів, така погода за Полярним колом в цей час року зустрічається раз на сім років. В Європі, за довгостроковими прогнозами, у січні-лютому 2020 року температура буде найнижчою за останні 30 років.

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