Зима стукає занадто рано: у Києві випав перший сніг

Сьогодні, 7 жовтня, в Києві слідом за Карпатами несподівано рано випав перший за осінь сніг. Відео перших спроб зими увірватися в столицю раніше часу публікують користувачі социальнх мережах.

За прогнозами синоптиків, саме сьогодні перший сніг повинен був випасти в столиці. Також сніг вже вдалося побачити жителям західної України, де він пішов кілька днів тому.

У Києві випав сніг — сьогодні зранку у столиці була нульова температура pic.twitter.com/jjr7uJXCnu — hromadske (@HromadskeUA) October 7, 2019

Як повідомляли Українські Новини, у карпатаских горах у середу, 18 вересня, випав перший сніг, а температура повітря впала до нуля градусів.

Раніше синоптики прогнозували, що зима може наступити цього року дуже рано. Адже перший сніг вже випав у російському Норильську, розташованому за північним полярним колом. На думку метеорологів, така погода за Полярним колом в цей час року зустрічається раз на сім років. В Європі, за довгостроковими прогнозами, у січні-лютому 2020 року температура буде найнижчою за останні 30 років.