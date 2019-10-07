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07 жовтня 2019, понеділок, 17:55 33
Верховна Рада і партії 2019-10-07T19:45:02+03:00
Українські Новини
Ткаченко подав декларацію на посаду голови КМДА

Ткаченко подав декларацію на посаду голови КМДА

Ткаченко. Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченко. Фото: Facebook\Ткаченко

Депутат Верховної Ради від фракції партії "Слуга народу", колишній генеральний директор медіахолдингу "1+1 Медіа" Олександр Ткаченко подав декларацію про доходи за 2018 рік як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Так, згідно з Єдиного реєстру декларацій, Ткаченко подав декларацію 3 жовтня.

За 2018 рік депутат задекларував 3 млн гривень зарплати на основному місці роботи "Телерадіокомпанії "Студія 1+1", 300 тис. доларів готівкою і на банківських рахунках 203 тис. гривень та 11 тис. доларів.

Крім цього, у Ткаченка задекларовано 7 млн гривень фінансових зобов'язань.

У Києві у депутата є квартира площею 132,7 кв. м, а також автомобіль Range Rover Sport 2013 року випуску, що належить "Студії 1+1".

Крім цього, Ткаченко є кінцевим бенефіціаром 14 компаній: "Солюшнз", "Віжн ТБ", "Віжн Медіа", "Плюс ТБ", "Бабель", "Кинолав", "Книголав", "Баварський двір", "Сінема лав ЛТД", "Фонд розвитку кіномистецтва", "Нова Кіностудія", "Планета Кіно", "HTM", "А. Т. Трейдинг".

При цьому голова КМДА призначається Президентом за поданням Кабінету Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, новим гендиректором "1+1" замість Ткаченка став Мієнко.

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