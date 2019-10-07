Дубинський пропонує ввести 1%-й збір з обміну валют на розвиток спорту

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський пропонує парламенту ввести 1%-й збір з готівкових валютообмінних операцій на розвиток спорту.

Про це йдеться в законопроекті №2208, зареєстрованому в парламенті 3 жовтня, передають Українські Новини.

Проектом закону передбачено внесення змін до Податкового кодексу щодо запровадження загальнодержавного збору на розвиток спорту за операціями купівлі іноземної валюти в готівковій формі у відповідності з загальними принципами встановлення податків і зборів, передбачених цим кодексом.

Законопроектом також передбачено встановлення відповідальності платників збору за здійснення операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі без видачі розрахункових документів.

"Вважаю, що при введенні чека з кожної касової операції (законопроект 1053-1) + жорсткі санкції за невидачу (1073-1) — потрібно створювати стимули для обміну валют в безготівковій формі. Тобто, якщо валюта розміщується на поточному/картковому/віртуальному рахунку — обмін проводиться без комісії. Якщо ж обмін йде в готівковій формі — платіть податки в бюджет. На розвиток спорту", - написав Дубинський в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, через правки Дубинського ціна на сигарети зросте на 18% у 2020.

Раніше Дубинський заявив, що нардепи не читають закони, за які голосують.