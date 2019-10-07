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  • Через великі обсяги погашень за держборгом у вересні міжнародні резерви скоротилися на 2,6%
07 жовтня 2019, понеділок, 16:15 10
Економіка 2019-10-07T17:00:02+03:00
Українські Новини
Через великі обсяги погашень за держборгом у вересні міжнародні резерви скоротилися на 2,6%

Через великі обсяги погашень за держборгом у вересні міжнародні резерви скоротилися на 2,6%

Долар
Долар

У вересні міжнародні резерви скоротилися на 2,6% до 21,4 млрд доларів. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що у вересні вони зменшилися на 2,6%-за значних обсягів погашень по державному боргу.

Динаміку резервів протягом місяця визначали наступні чинники.

По-перше, операції по управлінню державним боргом.

Всього за минулий місяць Кабмін і НБУ сплатили обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті 1 973,8 млн доларів.

З цієї суми 1 223,7 млн доларів направлені на обслуговування і погашення єврооблігацій, 560,9 млн доларів було виплачено за зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом, решта коштів - за іншими зобов'язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями.

Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення урядом облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у валюті, на суму 546,9 млн. доларів.

По-друге, сприятлива ситуація на валютному ринку, обумовлена передусім стійким припливом коштів нерезидентів в гривневий державний борг і рекордним зростанням врожайності зернових в Україні.

Ці фактори забезпечили істотне перевищення пропозиції валюти над попитом у вересні і дали Нацбанку поповнити міжнародні резерви на 930,3 млн доларів.

Зокрема 650,3 млн доларів було куплено під час здійснення інтервенцій за єдиним курсом і 280 млн доларів - за вибором кращого курсу.

Також зазначається, що валютних інтервенцій з продажу валюти протягом місяця НБУ не здійснював.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют).

В минулому місяці їх вартість зменшилася на 80,8 млн доларів.

Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні міжнародні резерви збільшилися на 0,8% до $22 млрд.

Також міжнародні резерви зросли на 1,2 млрд доларів у липні.

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