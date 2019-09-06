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06 сентября 2019, пятница, 16:29 3
Экономика 2019-09-06T16:30:02+03:00
Українські Новини
В августе международные резервы увеличились на 0,8% до $22 млрд

В августе международные резервы увеличились на 0,8% до $22 млрд

В августе международные резервы увеличились на 0,8% до 22 млрд долларов.

По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22 015 млн долларов (в эквиваленте).

Отмечается, что за месяц резервы почти не изменились благодаря тому, что чистая покупка НБУ валюты на межбанковском рынке компенсировала потери на погашение и обслуживание государственного долга.

Динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

Во-первых, благоприятная ситуация на валютном рынке сохранялась в результате положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, высокого урожая зерновых и умеренных объемов импорта, несмотря на ослабление притока иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги.

Эти факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы на 299,4 млн долларов.

В частности, 177 млн ​​долларов было куплено во время осуществления интервенций по выбору лучшего курса и 139,2 млн долларов - по единому курсу.

В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний в сторону ослабления курса национальной валюты в течение месяца была проведена валютная интервенция по продаже валюты на сумму 16,8 млн долларов.

Во-вторых, динамику резервов определили операции по управлению государственным долгом.

Всего за прошлый месяц правительство и НБУ оплатили обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 257,5 млн долларов.

Из этой суммы 89,7 млн долларов было выплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, 33,7 млн долларов направлено на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ) и 23 млн долларов - на обслуживание облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), остальные средства - на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам).

В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 132,9 млн долларов.

По состоянию на 1 сентября 2019 объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Нерезиденты 1 августа купили облигаций внутреннего государственного займа на 12,65 млрд гривен и увеличили портфель до рекордных 86,4 млрд гривен.

Дефицит текущего счета платежного баланса в июне составил 432 млн долларов, или 3.6% от ВВП (в июне прошлого года - 126 млн долларов, или 1.2% от ВВП).

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