"Укрпошта" відкрила підписку на газети і журнали на 2020

Акціонерне товариство "Укрпошта" відкрило підписку на періодичні друковані видання на 2020 рік.\r\nПро це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, із 7 жовтня відкрита передплата на друковані видання на 1 півріччя 2020 року за електронною версією каталогу, а з 15 жовтня - за друкованими каталогами.\r\nНа загальнодержавні газети і журнали можна підписатися до 16 грудня, на місцеві видання - не пізніше 27 грудня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОформити передплату можна у відділеннях "Укрпошти", у листонош і за допомогою сервісу "Онлайн підписка" на сайті компанії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше НСЖУ заявляв про зрив "Укрпоштою" передплати друкованих видань и закликав уряд зупинити підвищення цін на передплату.\r\nУ грудні 2018 публічне акціонерне товариство "Укрпошта" змінило форму власності на приватне акціонерне товариство, а також змінило назву на "Акціонерне товариство "Укрпошта".\r\n"Укрпошта" є монополістом поштового зв'язку України.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n