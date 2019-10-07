"Укрпошта" відкрила підписку на газети і журнали на 2020

Акціонерне товариство "Укрпошта" відкрило підписку на періодичні друковані видання на 2020 рік.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, із 7 жовтня відкрита передплата на друковані видання на 1 півріччя 2020 року за електронною версією каталогу, а з 15 жовтня - за друкованими каталогами.

На загальнодержавні газети і журнали можна підписатися до 16 грудня, на місцеві видання - не пізніше 27 грудня.

Оформити передплату можна у відділеннях "Укрпошти", у листонош і за допомогою сервісу "Онлайн підписка" на сайті компанії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НСЖУ заявляв про зрив "Укрпоштою" передплати друкованих видань и закликав уряд зупинити підвищення цін на передплату.

У грудні 2018 публічне акціонерне товариство "Укрпошта" змінило форму власності на приватне акціонерне товариство, а також змінило назву на "Акціонерне товариство "Укрпошта".

"Укрпошта" є монополістом поштового зв'язку України.