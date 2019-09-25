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25 сентября 2019, среда, 09:42 8
СМИ 2019-09-25T09:47:41+03:00
Українські Новини
Укрпочта срывает подписку на печатные издания, - НСЖУ

Укрпочта срывает подписку на печатные издания, - НСЖУ

Редакторы местных и национальных газет обеспокоены тем, что до сих пор не началась подписная кампания на 2020 год, которая традиционно стартует с середины сентября, сообщает официальный портал НСЖУ. Читатели, которые готовы подписать любимые издания, обращаясь на почту, получают отказ. Газетчики уверены, что это негативно скажется на показателях подписки, которые за предыдущие годы и так существенно снизились.

Редакторы и Национальный союз журналистов Украины обвиняют менеджмент Укрпочты в том, что пытаясь провести конфликтное решение о повышении тарифов на услуги, почтовый монополист умышленно медлит со стартом подписной кампании. Как отмечает директор ООО "Горизонты 1919" (Харьковская обл.), Секретарь НСЖУ Константин Григоренко, подписка традиционно начиналась 15 сентября, а иногда и в начале месяца.

- На Харьковщине все необходимые договоры с областными дирекциями издатели заключили, но нам их не возвращают. И каталогов на подписку в районных отделениях Укрпочты нет. Думаю, это связано с ожиданием приказа Мининфраструктуры о повышении тарифов на доставку прессы. Укрпочта, а точнее ее глава господин Смелянский, надеется, что новые тарифы таки утвердят. Хотя издатели категорически против повышений, которые не подтверждаются экономическими расчетами. Такое обращение от Национального союза журналистов поступило и к Президенту, и в Кабмин, и в Мининфраструктуры, - отмечает Константин Григоренко. - На мой взгляд, оттягивание старта подписной кампании точно скажется на уровне подписки на периодические издания. Ведь читатели хотят провести подписку сегодня - когда еще нет больших платежек за коммунальные услуги, которые обычно начисляются в зимний период со стартом отопительного сезона. В очередной раз Укрпочта подставляет газетчиков, поэтому говорить о надежном партнерстве, к сожалению, не приходится.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выражает солидарность с коллегами и разделяет их обеспокоенность по поводу задержки подписной кампании.

- Это грозит тем, что редакции могут не добрать свои тиражи. Через непартнерское отношение Укрпочты, что проявлялось и в несвоевременной доставке газет к читателям, и в постоянном и необоснованном повышении цен на свои услуги и т.д., газетчики уже и так понесли немалый урон в предыдущие годы, в том числе потери тиражей. Ситуация с доступом украинцев к прессе является чрезвычайной и однозначно требует вмешательства нового правительства, - отмечает Томиленко.

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