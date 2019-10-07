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07 жовтня 2019, понеділок, 15:22 22
Економіка 2019-10-07T17:04:45+03:00
Українські Новини
Через правку Дубінського ціна на сигарети виросте на 18% в 2020

Через правку Дубінського ціна на сигарети виросте на 18% в 2020

Асоціація "Укртютюн" вважає, що прийнята Верховною Радою вимога до виробників сигарет про реалізацію продукції оптовикам за ціною, що не перевищує 80% максимальної роздрібної ціни з урахуванням ПДВ та акцизних зборів призведе до подорожчання сигарет в середньому на 18% в 2020 році.

Про це йдеться у зверненні асоціації до депутатів з проханням відхилення цієї поправки в законопроект №1049, передають Українські Новини.

Йдеться про правку до другого читання, внесену депутатами Ради від партії "Слуга Народу" Олександром Дубинським і Олександром Юрченком.

Згідно з нею, до 1 січня 2021 року встановлено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво, імпорт і оптову торгівлю тютюновими виробами, повинні реалізувати цю продукцію суб'єктам, які отримали ліцензію на оптову торгівлю, за цінами, що не перевищують 80% встановленої виробником або імпортером максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби з урахуванням ПДВ і акцизного збору (без суми акцизного податку від реалізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів).

"Зазначена поправка ... призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому на 7 гривень на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% з січня 2020 року (в середньому на 6 гривень на пачку), як це передбачено Податковим кодексом", - сказано у зверненні асоціації.

Таким чином, асоціація очікує підвищення ціни на сигарети в середньому на 13 гривень на пачку в 2020 році.

На думку асоціації, поправку внесли з порушенням вимог регламенту, і вона жодним чином не пов'язана зі змістом законопроекту і метою його прийняття.

Зазначається, що вона не узгоджується із зобов'язаннями України в рамках міжнародних принципів ціноутворення і регулювання обігу тютюнових виробів в частині обов'язку враховувати інтереси договірних сторін, що постачають імпортні товари.

Також асоціація зазначила, що правка не узгоджується з вимогами Господарського кодексу України, закону про ціни і ціноутворення у частині, що стосується забезпечення економічної самостійності підприємств, розширення сфери застосування вільних цін і створення економічних гарантій для виробників.

Як результат, це може призвести до суттєвого обмеження конкуренції як між виробниками та імпортерами, так і між підприємствами роздрібної торгівлі, а також, в сукупності з іншими факторами, може додатково стимулювати зростання обсягів нелегальної торгівлі.

Як повідомляли Українські Новини, тютюнова компанія "Philip Morris Україна" прогнозує підвищення цін на сигарети в 3 рази до 100 гривень за пачку в 2025 році порівняно з 2019 роком.

У лютому прогнозували, що пачка сигарет подорожчає як мінімум на 4,7 гривні в 2019.

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