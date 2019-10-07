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  • Для операторів ГТС хочуть встановити новий тариф на розподіл газу
07 жовтня 2019, понеділок, 14:50 31
Економіка 2019-10-07T17:30:04+03:00
Українські Новини
Для операторів ГТС хочуть встановити новий тариф на розподіл газу

Для операторів ГТС хочуть встановити новий тариф на розподіл газу

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір установити тариф на розподіл природного газу для операторів газорозподільних систем (ГТС) у розмірі 0,22 - 2,59 гривень/куб. м у той час, як запаси українського газу продовжують збільшуватися.

Про це свідчить проект постанови НКРЕКП, прийнятий на засіданні 7 жовтня, передають Українські Новини.

Згідно з цим проектом, НКРЕКП має намір установити тариф для 44 газорозподільних компаній.

Найнижчі тарифи було встановлено для ТОВ "Спектргазу" в розмірі 0,22 гривень/куб. м, для "Київгазу" - 0,33 гривень/куб. м і для "Харківміськгазу" - 0,37 гривень/куб. м. При цьому найвищі тарифи було встановлено для ТОВ "Газпостачсервіс" у розмірі 2,59 гривень/куб. м, для ДП "Монтажник" - 1,87 гривень/куб. м і для "Закарпатгазу" - 1,69 гривень/куб. м.

Дані тарифи почнуть діяти з 1 листопада, але не раніше дня, наступного за днем ​​опублікування постанови в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Як повідомляли Українські Новини, Бабак заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 100%.

Також працівники газорозподільних компаній вимагали у НКРЕКП прийняття економічно обґрунтованого тарифу для операторів газорозподільчих систем (ГРС).

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