Для операторів ГТС хочуть встановити новий тариф на розподіл газу

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір установити тариф на розподіл природного газу для операторів газорозподільних систем (ГТС) у розмірі 0,22 - 2,59 гривень/куб. м у той час, як запаси українського газу продовжують збільшуватися .

Про це свідчить проект постанови НКРЕКП, прийнятий на засіданні 7 жовтня, передають Українські Новини.

Згідно з цим проектом, НКРЕКП має намір установити тариф для 44 газорозподільних компаній.

Найнижчі тарифи було встановлено для ТОВ "Спектргазу" в розмірі 0,22 гривень/куб. м, для "Київгазу" - 0,33 гривень/куб. м і для "Харківміськгазу" - 0,37 гривень/куб. м. При цьому найвищі тарифи було встановлено для ТОВ "Газпостачсервіс" у розмірі 2,59 гривень/куб. м, для ДП "Монтажник" - 1,87 гривень/куб. м і для "Закарпатгазу" - 1,69 гривень/куб. м.

Дані тарифи почнуть діяти з 1 листопада, але не раніше дня, наступного за днем ​​опублікування постанови в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Як повідомляли Українські Новини, Бабак заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 100%.

Також працівники газорозподільних компаній вимагали у НКРЕКП прийняття економічно обґрунтованого тарифу для операторів газорозподільчих систем (ГРС).