РГК призывает НКРЭКУ доработать действующую методику расчета тарифа на распределение газа

Региональная газовая компания (РГК) призывает Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) доработать действующую Методику расчета тарифа на распределение газа, учитывая фактическое использование существующих мощностей (фактическое потребление природного газа)

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українськi Новини.

При этом, согласно сообщению, потребители должны оплачивать только предоставленные им услуги по распределению газа.

"РГК приветствует шаги НКРЭКУ по применению европейских принципов при установлении тарифов на распределение газа, в частности использование мощности (способности системы пропускать определенное количество газа). Такой подход будет способствовать развитию энергоэффективности и экономии газа. Равномерные ежемесячные платежи за услугу доставки природного газа уменьшат финансовую нагрузку на потребителя в отопительный период и позволят операторам ГРС четко спрогнозировать свои доходы и расходы. Но сам расчет тарифа нуждается в доработке", - говорится в сообщении.

РГК предлагает дать возможность потребителям платить за фактически использованную мощность, а не номинальную присоединенную мощность, как это предусмотрено действующей методикой.

РГК считает, что оптимальным для рынка газа Украины является модель тарифа на распределение, в которой учтена заявленная мощность, так с 1 мая 2019 именно такая модель применена в тарифе "Укртрансгаза", а с 1 августа тариф на основе заявленной мощности будут действовать также для услуг хранения газа в ПХГ.

Как сообщали Українськi Новини, ранее представители газораспределительных сетей требовали пересмотреть тариф на распределение природного газа.

НКРЭКУ обещало пересмотреть тарифы для облгазов до конца июня.