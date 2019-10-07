Україну "розріже" на дощі і сухі морози: прогноз погоди на вівторок

У той час, як тиждень почався дощами і морозами, 8 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +9...+11 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +6...+12 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі -1...-6 градусів, удень +3...+8 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, удень +9...+11 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +10...+12 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +10...+12 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +5...+11 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +6...+13 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі та вранці дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, удень +6...+13 градусів. На півдні України мінлива хмарність, вночі та вранці часом дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, в Одеській і Миколаївській областях - 0...-5 градусів, удень +7...+13 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі часом дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +8...+13 градусів. У Ялті вночі та вранці часом дощ, вдень без опадів. Температура вночі +6...+8 градусів, вдень +10...+12 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники оголосили штормове попередження через сильні заморозки. Тим часом синоптик попередила про подальше похолодання.