Підозрюваного в замаху на прокурора Кропивницького відпустили

Ленінський районний суд Кропивницького відпустив з-під варти підозрюваного в замаху на прокурора.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 4 жовтня слідчий суддя розглянув клопотання поліції про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного Ш.

За версією слідства, громадянин В. (віце-президент футбольного клубу "Зірка" Костянтин Волков) за попередньою змовою з підозрюваним Ш. прибули в домоволодіння прокурора.

Зазначається, що вони мали намір вбити працівника правоохоронних органів з помсти у зв'язку з виконанням ним своїх службових обов'язків при здійсненні процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, де фігурантами є друзі громадянина В. і підозрюваного Ш.

Усвідомлюючи, що прокурор разом зі своєю дружиною і двома неповнолітніми дітьми перебуває вдома, підозрювані здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї в бік будинку.

У подальшому, продовжуючи реалізацію першочергового умислу, вони відкрили вікно домоволодіння, здійснили кілька пострілів у бік прокурора. Постріли однак не завдали прокурору та членам його сім'ї тілесних ушкоджень.

Сторона захисту підозрюваного Ш. надала суду докази його про нібито непричетність до цієї справи.

Слідчий суддя постановив відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого та звільнити підозрюваного Ш. з-під варти в залі суду.

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