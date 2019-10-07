Підозрюваного в замаху на прокурора Кропивницького відпустили

Ленінський районний суд Кропивницького відпустив з-під варти підозрюваного в замаху на прокурора.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що 4 жовтня слідчий суддя розглянув клопотання поліції про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного Ш.\r\nЗа версією слідства, громадянин В. (віце-президент футбольного клубу "Зірка" Костянтин Волков) за попередньою змовою з підозрюваним Ш. прибули в домоволодіння прокурора.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗазначається, що вони мали намір вбити працівника правоохоронних органів з помсти у зв'язку з виконанням ним своїх службових обов'язків при здійсненні процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, де фігурантами є друзі громадянина В. і підозрюваного Ш.\r\nУсвідомлюючи, що прокурор разом зі своєю дружиною і двома неповнолітніми дітьми перебуває вдома, підозрювані здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї в бік будинку.\r\nУ подальшому, продовжуючи реалізацію першочергового умислу, вони відкрили вікно домоволодіння, здійснили кілька пострілів у бік прокурора. Постріли однак не завдали прокурору та членам його сім'ї тілесних ушкоджень.\r\nСторона захисту підозрюваного Ш. надала суду докази його про нібито непричетність до цієї справи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСлідчий суддя постановив відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого та звільнити підозрюваного Ш. з-під варти в залі суду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Кропивницького біля СІЗО з автоматів розстріляли адвоката.\r\nВ кінці вересня невідомі побили слідчого прокуратури в Києві.