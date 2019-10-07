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07 жовтня 2019, понеділок, 11:10 7
Життя 2019-10-07T11:11:28+03:00
Українські Новини
"Джокер" поставив новий рекорд в американському прокаті

"Джокер" поставив новий рекорд в американському прокаті

Джокер. Скріншот: YouTube/HD Трейлери
Джокер. Скріншот: YouTube/HD Трейлери

Американський психологічний трилер "Джокер" режисера Тодда Філліпса зібрав 93,5 мільйона доларів у перший вікенд прокату в США. Таким чином, фільм встановив рекорд з прем'єрних зборів для фільмів, що виходили в жовтні, повідомляє "Meduza" з посиланням на Variety.

Попередній рекорд належав фільму "Веном", який заробив 80 мільйонів доларів в прем'єрний вікенд. У міжнародному прокаті "Джокер" теж займає лідируючі позиції, заробивши за вихідні 140,5 мільйона доларів. За даними видання, картина була показана в 22,5 тисячах кінотеатрів у 73 країнах світу.


Сюжет фільму розгортається навколо коміка-невдахи Артура Флека, який живе зі своєю хворою матір'ю. Мати змалку вчить свого сина "ходити з посмішкою". Намагаючись нести у світ доброту і радість, Артур стикається з жорстокістю, яка виходить від суспільства, і поступово приходить до висновку, що люди отримають від нього не добру посмішку веселого коміка, а усмішку лиходія Джокера.

Як повідомляли Українські Новини, "Джокер" справив фурор на Венеціанському кінофестивалі і отримав головну нагороду.

Крім того, "Джокер" обігнав "Месників: Фінал" у рейтингу, не встигнувши навіть вийти в прокат.

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