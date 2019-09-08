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08 сентября 2019, воскресенье, 21:30 384
Шоу-бизнес 2019-09-08T21:41:27+03:00
Українські Новини
"Джокер" произвел фурор на Венецианском кинофестивале и получил главную награду

"Джокер" произвел фурор на Венецианском кинофестивале и получил главную награду

"Джокер". Скриншот: YouTube/WBRussia

На Венецианском кинофестивале "Золотого льва" получил психологический триллер "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса. Об этом сообщает DW.

Церемония закрытия фестиваля прошла в субботу, 7 сентября.

Фильм "Джокер" посвящен предыстории персонажа клоуна-злодея. В нем показывается, как психически больной мужчина становится главным противником Бэтмена. Роль Джокера исполнил лауреат премий Grammy и "Золотой глобус" актер Хоакин Феникс.

Гран-при жюри - получил режиссер Роман Полански за историческую драму "Я осуждаю". В ней рассказывается о резонансном деле Альфреда Дрейфуса, которого несправедливо осудили на фоне антисемитских настроений во Франции в конце 19 века. Обладателя нескольких международных призов, включая "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, Полански в 1977 году обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. После ареста и предъявления обвинений режиссер в рамках судебного соглашения признал свою вину, однако накануне вынесения приговора бежал из США в Великобританию. А затем, чтобы избежать экстрадиции - во Францию.

"Серебряного льва" за лучшую режиссуру вручили шведскому кинорежиссеру Рою Андерссону за мелодраму "О бесконечности". Приз за лучший сценарий получил живущий в Гонконге режиссер Юньфань за анимационную ленту "Дом 7 по Черри Лейн".

Итальянец Лука Маринелли был назван лучшим актером за роль в картине "Мартин Иден". А лучшей актрисой стала француженка Ариан Аскарид, сыгравшая в драме "Глория Мунди".




Как сообщали Українські Новини, "Джокер" обогнал "Мстителей: Финал" в рейтинге, не успев даже выйти в прокат.

Также стало известно о ТОП-5 ужастиках этой осени.

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