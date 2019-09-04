"Джокер" Филлипса обогнал "Мстителей: Финал" в рейтинге, не успев даже выйти в прокат

Премьера киноленты про неудачливого клоуна с великолепным актерским составом и Хоакином Фениксом в главной роли произвела настоящий фурор во время официального показа на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает попкорнnews.

Кинокартина превзошла все ожидания. После того, как фильм сорвал продолжительные оваций, а критики высоко оценили актерскую игру нового Джокера, киноадаптация комикса побила рекорды в рейтингах на портале IMDb и даже обогнала "Мстителей: Финал" - 9,7 баллов против 8,6. Оценки на Rotten Tomatoes - 88%, и Metacritic - 75% подтверждают, что зрителей ожидает шедевр.

Смог ли Хоакин Феникс, которому кинокритики уже заранее пророчат получение "Оскара" за лучшую игру, превзойти Джокера в исполнении Хита Леджера зрители решат уже в следующем месяце, так как выход фильма на большой экран запланирован на 3 октября.

Пока великолепной актерской игрой можно насладиться, посмотрев свежий трейлер будущего шедевра.

Как сообщалось ранее Українськими Новинами, первые фотографии со съемок фильма были опубликованы еще в сентябре прошлого года.