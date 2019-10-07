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07 жовтня 2019, понеділок, 10:25 14
Силові структури 2019-10-07T11:45:02+03:00
Українські Новини
Склад Нацполіції оновлено на 40%, - Клименко

Склад Нацполіції оновлено на 40%, - Клименко

Ігор Клименко. Фото: Макс Требухов/
Ігор Клименко. Фото: Макс Требухов/"Лівий берег"

Голова Національної поліції Ігор Клименко, який виступає за легализациюю проституції, заявив, що відомство оновило особовий склад на 40%.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Lb.ua, передають Українські Новини.

"На сьогоднішній день ми поміняли 40% персоналу. Залишилося 60%", - сказав Клименко.

При цьому він зазначив, що всього поліцейських - 130 тис. Клименко нагадав, що в 2015 році екс-перший заступник міністра внутрішніх справ Катерина Згуладзе прогнозувала зміну особового складу за 10-12 років.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня Кабінет Міністрів призначив заступника голови Національної поліції Ігоря Клименка головою Нацполиції замість Сергія Князєва. Напередодні, 24 вересня, Князєв подав у відставку.

В лютому Окружний адміністративний суд Києва заявляв, що близько 90% поліцейських, що не пройшли переатестацію, були відновлені і продовжують працювати в Національній поліції. За рік до цього, в лютому 2018, Нацполіція заявляла, що їй не вистачає 16 тисяч поліцейських.

У листопаді 2017 року Нацполіція повідомила, що 2,1 тис. поліцейських, які не пройшли переатестацію і були звільнені з посади, відновилися через суди.

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