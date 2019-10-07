Акції МХП продовжили падіння і знизилися за тиждень на 6%

З 27 вересня по 4 жовтня котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі знизилися на 6%, або на 0,54 долара, до 8,46 долара.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з нею, з 27 по 30 вересня котирування знизилися до 8,76 долара і протрималися на такому рівні до 1 жовтня, після чого спостерігалося невелике зростання до 8,82 долара (2 жовтня) - і падіння відновилося.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня, обсяг торгів останньої угоди склав 23,459 тис. доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 18,3% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, з 20 по 27 вересня котирування акцій МХП знизилися до 9 доларів.

Держдотації МХП перевірять за дорученням Зеленського.