Акции МХП продолжили падение и снизились на 1,1% за 1 недели

С 20 по 27 сентября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже снизились на 1,1%, или на 0,1 доллара до 8,62 доллара (по состоянию на 27 сентября 15:03 по Лондонскому времени).\r\nОб этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.\r\nСогласно данным биржи, 25 сентября стоимость акций упала до 8,52 доллара.\r\nПри этом 26 сентября начался рост акций и 27 сентября с 11:00 до 12:02 стоимость акций увеличились до 9 долларов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nС начала года котировки акций компании снизились на 16,7% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).\r\nКак сообщали Українські Новини, госдотации МХП проверят по поручению Зеленского.\r\nТакже АМКУ начал расследование относительно возможного монопольного положения компании.\r\nМХП лидирует по экспорту продукции с высокой добавленной стоимость среди украинских агрохолдингов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n