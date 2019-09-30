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30 сентября 2019, понедельник, 09:00 9
Экономика 2019-09-30T09:00:02+03:00
Українські Новини
Акции МХП продолжили падение и снизились на 1,1% за 1 недели

Акции МХП продолжили падение и снизились на 1,1% за 1 недели

С 20 по 27 сентября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже снизились на 1,1%, или на 0,1 доллара до 8,62 доллара (по состоянию на 27 сентября 15:03 по Лондонскому времени).

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно данным биржи, 25 сентября стоимость акций упала до 8,52 доллара.

При этом 26 сентября начался рост акций и 27 сентября с 11:00 до 12:02 стоимость акций увеличились до 9 долларов.

С начала года котировки акций компании снизились на 16,7% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, госдотации МХП проверят по поручению Зеленского.

Также АМКУ начал расследование относительно возможного монопольного положения компании.

МХП лидирует по экспорту продукции с высокой добавленной стоимость среди украинских агрохолдингов.

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