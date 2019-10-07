Минулого тижня НБУ більше продавав валюти, ніж купував

Національний банк у період з 30 вересня по 4 жовтня купив на міжбанку 42,5 млн доларів і продав 200 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 30 млн доларів шляхом використання механізму Matching, а 12,5 млн доларів – за єдиним курсом.

У той же час НБУ продав за єдиним курсом 200 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 1 830,7 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.

За єдиним курсом з початку року куплено валюти на 2 353,4 млн доларів, а продано – 339,73 млн доларів.

Також з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом найкращої ціни.

У цілому з початку року НБУ купив на міжбанку в ході інтервенцій 4 199,1 млн доларів, а продав - 448,23 млн доларів.

В 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні населення від покупки перейшло до продажу і здало валюти на $88,8 млн більше, ніж купило.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні склав 512 млн доларів або 3,4% від ВВП (у серпні минулого року - 359 млн доларів, або 2,8% від ВВП).