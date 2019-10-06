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  • На Октоберфесті п'яні відвідувачі на електросамокатах встановили рекорд
06 жовтня 2019, неділя, 23:12 7
Життя 2019-10-06T23:45:01+03:00
Українські Новини
На Октоберфесті п'яні відвідувачі на електросамокатах встановили рекорд

На Октоберфесті п'яні відвідувачі на електросамокатах встановили рекорд

Октоберфест. Фото: pixabay.com
Октоберфест. Фото: pixabay.com

У неділю, 6 жовтня, у Німеччині завершився наймасштабніший пивний фестиваль Октоберфест. Єдиним рекордом фестивалю стала кількість п'яних відвідувачів на електросамокатах.

Всього за два тижні свята поліція зупинила 774 учасників дорожнього руху, які поверталися зі свята у стані алкогольного сп'яніння, з яких 414 пересувалися на електросамокатах, пише DW.

Всі інші показники виявилися приблизно на тому ж рівні, що й роком раніше. Всього було випито 7,3 млн літрових кухлів пива, що на 200 тисяч менше, ніж роком раніше. Абсолютний рекорд був встановлений в 2014 році, коли було випито 7,7 мільйонів літрів пива. Відвідувачі Октоберфест-2019 з'їли 124 вола – стільки ж і роком раніше – і 29 ягнят, що на два більше, ніж у 2018 році.

За два тижні фестиваль відвідали 6,3 мільйона гостей. Більшість становили німці, хоча серед відвідувачів були і громадяни США, Великобританії, Франції, Австрії та Нідерландів, зазначає агентство AFP. В цілому, до Мюнхена приїхали представники 45 країн.

Як зазначили в поліції Мюнхена, під час свята було зафіксовано 914 правопорушень, що трохи менше, ніж роком раніше. При цьому помітно зменшилися кишенькові крадіжки – з 174 до 133. У 263 випадках поліція зафіксувала нанесення тілесних ушкоджень (на 3 відсотки більше, ніж у 2018 році). Кількість злочинів на сексуальному ґрунті становить 45, що на 3 випадки більше, ніж роком раніше.

Було, чим зайнятися і працівникам спеціального бюро знахідок. За два тижні гості свята втратили 780 посвідчень особи, 690 предметів одягу, 660 гаманців, 465 банківських карт, 420 смартфонів і мобільних телефонів, 300 ключів, 155 окулярів, 130 сумок і рюкзаків, 115 парасольок, 55 прикрас і вісім відеокамер, дитячу коляску, зубний протез і альбом живописних робіт Сальвадора Далі.

Як повідомляли Українські Новини, на батьківщині "Октоберфесту" суд назвав похмілля хворобою.

Раніше також писали про 15 цікавих фактів про "Октоберфест".

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