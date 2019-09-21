В Мюнхене стартовал 186-й "Октоберфест": цены на пиво выросли

В Мюнхене в субботу, 21 сентября, открылся 186-й фестиваль пива "Октоберфест".

В полдень по местному времени самый большой народный праздник в мире начали мэр города Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, пишет DW.

Дитер Райтер двумя ударами выбил пробку из первой бочки. Затем он набрал и передал первую кружку пива Зедеру, который традиционно поднимают за мирное течение фестиваля, сообщает агентство dpa.

Впрочем, вход для посетителей фестиваля открылся еще в 9:00 утра по местному времени. Фестиваль продлится до 6 октября. Организаторы рассчитывают, что праздник посетят около шести миллионов гостей.

На пиво цена по сравнению с предыдущим годом уже традиционно возросла. В этом году она увеличилась в среднем на 30 евроцентов и теперь за литровую кружку пива в палатках пивоварен просят от 10,80 до 11,80 евро.

Порядок на фестивале будут поддерживать около 600 полицейских и сотни охранников частных фирм. Место проведения Октоберфеста в этом году снова ограждено из соображений безопасности - на входах осуществляют выборочный контроль, запрещают проносить рюкзаки и большие сумки. Также увеличили количество видеокамер наблюдения.

Октоберфест-2019. Фото: instagram.com/adventuresofayankee

Напомним, ранее Українські Новини писали о 15 интересных фактах об "Октоберфесте".