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  • В Золотому-4 і Катеринівці за безпеку громадян під час розведення військ поручилася поліція
06 жовтня 2019, неділя, 19:53 7
Політика 2019-10-06T19:56:16+03:00
Українські Новини
В Золотому-4 і Катеринівці за безпеку громадян під час розведення військ поручилася поліція

В Золотому-4 і Катеринівці за безпеку громадян під час розведення військ поручилася поліція

КПП
КПП "Золоте". Фото: facebook.com/odalug

Поліція обіцяє забезпечити безпеку громадян у населених пунктах Золоте-4 і Катеринівка у зв'язку з розведенням військ у Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

Золоте-4 і Катеринівка межують з окупованими територіями.

Поліція обіцяє, що незважаючи на розведення військ, поліцейські продовжать нести службу в цих населених пунктах.

"Уже сьогодні ми збільшуємо кількість співробітників поліції, які в складі піших та автопатрулів будуть реагувати на виклики і повідомлення громадян і забезпечувати публічну безпеку в населених пунктах на лінії зіткнення", - сказав заступник голови Нацполіціі Вадим Троян.

Також він анонсував у Золотому-4 особистий прийом громадян начальником поліції Луганській області Сергієм Колесником.

Троян зазначив, що у поліції вже є успішний досвід роботи після час розведення військ у Станиці Луганській.

Після того як Тристороння контактна група у вівторок в Мінську підписала "формулу Штайнмайера" на Донбасі почався процес розведення військ. Відповіді на основні питання щодо реалізації цього процесу дали на сайт Міністерства оборони України.

Головною метою процесу розведення військ на Донбасі, який здійснюється на окремих ділянках лінії бойового зіткнення, є збереження життя українських військовослужбовців і запобігти загрози для мирного населення, що проживає в прифронтовій зоні.

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