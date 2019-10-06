В Золотому-4 і Катеринівці за безпеку громадян під час розведення військ поручилася поліція

Поліція обіцяє забезпечити безпеку громадян у населених пунктах Золоте-4 і Катеринівка у зв'язку з розведенням військ у Луганській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nЗолоте-4 і Катеринівка межують з окупованими територіями.\r\nПоліція обіцяє, що незважаючи на розведення військ, поліцейські продовжать нести службу в цих населених пунктах.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Уже сьогодні ми збільшуємо кількість співробітників поліції, які в складі піших та автопатрулів будуть реагувати на виклики і повідомлення громадян і забезпечувати публічну безпеку в населених пунктах на лінії зіткнення", - сказав заступник голови Нацполіціі Вадим Троян.\r\nТакож він анонсував у Золотому-4 особистий прийом громадян начальником поліції Луганській області Сергієм Колесником.\r\nТроян зазначив, що у поліції вже є успішний досвід роботи після час розведення військ у Станиці Луганській.\r\nПісля того як Тристороння контактна група у вівторок в Мінську підписала "формулу Штайнмайера" на Донбасі почався процес розведення військ. Відповіді на основні питання щодо реалізації цього процесу дали на сайт Міністерства оборони України.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nГоловною метою процесу розведення військ на Донбасі, який здійснюється на окремих ділянках лінії бойового зіткнення, є збереження життя українських військовослужбовців і запобігти загрози для мирного населення, що проживає в прифронтовій зоні.