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  • Богдан відреагував на віче на Майдані: опублікував скріншоти з прейскурантами
06 жовтня 2019, неділя, 16:31 7
Політика 2019-10-06T18:36:26+03:00
Українські Новини
Богдан відреагував на віче на Майдані: опублікував скріншоти з прейскурантами

Богдан відреагував на віче на Майдані: опублікував скріншоти з прейскурантами

Андрій Богдан відреагував на що проходить сьогодні віче на Майдані проти "формули Штайнмайера".. В день проведення акції "Ні капітуляції" глава Офісу президента опублікував у своєму Facebook скріншоти повідомлень з месенджера.

Так Богдан натякнув на те, що 6 жовтня люди вийшли в центр столиці не безкоштовно.

"Скоро хтось дуже переляканий, усе вкрадене роздасть народу", - підписав він скріни.

У них говориться, що за одну годину на акції платять 100 гривень, за зроблений плакат – 10 гривень, у стільки ж оцінили наведеного на віче одного.

 

Як повідомляли Українські Новини, на віче проти "формули Штайнмайєра" порушень не було.

Всеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00 на Майдані Незалежності.

Учасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайєра" і проти Президента Володимира Зеленського.

1 жовтня Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайєра".

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