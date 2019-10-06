Богдан відреагував на віче на Майдані: опублікував скріншоти з прейскурантами

Андрій Богдан відреагував на що проходить сьогодні віче на Майдані проти "формули Штайнмайера".. В день проведення акції "Ні капітуляції" глава Офісу президента опублікував у своєму Facebook скріншоти повідомлень з месенджера.\r\nТак Богдан натякнув на те, що 6 жовтня люди вийшли в центр столиці не безкоштовно.\r\n"Скоро хтось дуже переляканий, усе вкрадене роздасть народу", - підписав він скріни.\r\nУ них говориться, що за одну годину на акції платять 100 гривень, за зроблений плакат – 10 гривень, у стільки ж оцінили наведеного на віче одного.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n \r\nЯк повідомляли Українські Новини, на віче проти "формули Штайнмайєра" порушень не було.\r\nВсеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00 на Майдані Незалежності.\r\nУчасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайєра" і проти Президента Володимира Зеленського.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n1 жовтня Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайєра".