На вече против "формулы Штайнмайера" нарушений не было

Нацполиция не зафиксировала нарушения в ходе протеста на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Киеве, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, на службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога и военнослужащие Национальной гвардии.\r\nПо данным правоохранителей, на Майдане находится около 10 тыс. человек.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНарушений не зафиксировано.\r\nКак сообщали Українськi Новини, всеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00 на Майдане Незалежности.\r\nУчастники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.\r\n1 октября Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n