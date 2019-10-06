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06 октября 2019, воскресенье, 15:46 187
Политика 2019-10-06T15:46:50+03:00
Українські Новини
На вече против "формулы Штайнмайера" нарушений не было

На вече против "формулы Штайнмайера" нарушений не было

Нацполиция не зафиксировала нарушения в ходе протеста на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Киеве, передают Українськi Новини.

Согласно ему, на службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога и военнослужащие Национальной гвардии.

По данным правоохранителей, на Майдане находится около 10 тыс. человек.

Нарушений не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, всеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00 на Майдане Незалежности.

Участники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.

1 октября Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".

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