Зеленський думає над будівництвом мосту через Сіверський Донець біля Станиці Луганської

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із питань безпеки та оборони, де обговорювалася можливість будівництва мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганській (Луганська область).

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, на зустрічі були присутні начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Загороднюк, голова Служби безпеки України Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак та інші.

Зазначається, що учасники обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі, зокрема в районі населених пунктів Золоте і Петровське, де заплановано розведення військ із відступом військ на два кілометри.

Також обговорювалося будівництво мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської, де відкрили тимчасовий перехід для громадян.

Очікується, що наступного тижня (з 7 жовтня) представники влади відвідають Петровське, Золоте і Станицю Луганську.

Як повідомляли Українські Новини, в Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування на Донбасі.