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04 октября 2019, пятница, 17:19 157
Мир 2019-10-04T17:20:42+03:00
Українські Новини
Президент Эквадора ввел чрезвычайное положение из-за протестов

Президент Эквадора ввел чрезвычайное положение из-за протестов

Митинги в Экадоре.Скриншот: twitter/Diario Extra
Митинги в Экадоре.Скриншот: twitter/Diario Extra

Из-за массовых протестов, вызванных экономическими мерами правительства, Президент Эквадора Ленин Морено ввел в стране чрезвычайное положение из-за протестов. Об этом он написал в Twitter 3 октября, передает The New York Times.

"Я объявил чрезвычайное положение для защиты порядка, безопасности граждан и контроля за теми, кто намеревается вызвать хаос", − говорится в сообщении главы государства.

Он также добавил, что власти не собираются поддаваться на шантаж и будут действовать согласно закону, отметив при этом, что правительство открыто к диалогу.

Скриншот:Twitter\ @LeninСкриншот:Twitter\ @Lenin

Более того, в пятницу 4 октября 275 человек были задержаны в Эквадоре во время протестов,передает Reuters.

Отмечается, что наиболее масштабные митинги прошли в Гуаякиле, крупнейшем городе страны. Там число задержанных составляет около 150 человек.  Более того, 28 полицейских получили травмы из-за столкновений с забастовщиками.

 

Протесты в Эвадоре возникли после того, как президент Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, из-за чего цены на топливо повысились.

После этого в нескольких городах страны начались митинги, участники которых требовали отменить реформу.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Гонконге прошли длительные митинги из-за закона об экстрадиции, где полиция силой разогнала митингующих. 

Кроме того, празднования 70-летия КНР обернулись новыми жертвами в Гонконге.

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