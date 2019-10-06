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06 жовтня 2019, неділя, 10:17 14
Події 2019-10-06T11:30:02+03:00
Українські Новини
У Запоріжжі неповнолітній влаштував смертельну ДТП, загинув підліток

У Запоріжжі неповнолітній влаштував смертельну ДТП, загинув підліток

Вчора, 5 жовтня, в Запоріжжі неповнолітній за кермом автомобіля, який взяв без дозволу батьків, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто. В результаті аварії загинув неповнолітній. Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Так, повідомляється, що загиблому було близько 14 років, він помер під наглядом лікарів від отриманих травм.

Наголошується, що в результаті аварії ще четверо пасажирів, серед яких троє підлітків, були госпіталізовані. Серед них два водія 2004 і 1983 р.н, двоє пасажирів 2004 і 2005 р.

Смертельне ДТП у Запоріжжі. Фото: НацполицияСмертельна ДТП у Запоріжжі. Фото: Нацполіція

"Встановлено, що водій автомобіля "Hyunday" 2004 року народження, який взяв транспортний засіб без дозволу батьків, не впорався з керуванням, після чого виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем "Daewoo Lanos", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються всі обставини події та вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як повідомляли Українські Новини, в Запорізькій області зіткнулися Fiat і ВАЗ, загинули дві жінки.

Також у Запорізькій області в ДТП з вантажівкою загинули три людини. Поліцейські затримали водія вантажного автомобіля, який в Оріхівському районі на перехресті автодоріг не надав переваги у русі легковому автомобілю.

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