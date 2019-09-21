В Запорожской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

3 человека погибли и 1 госпитализирован 20 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Ореховском районе (Запорожская область).\r\nОб этом говорится в сообщении Национальной полиции в Запорожской области, передают Українські Новини.\r\n"Полицейские в порядке ст. 208 УПК Украины задержали водителя грузового автомобиля, который в Ореховском районе на перекрестке автодорог не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю. В результате аварии водитель и двое пассажиров легковушки погибли, еще одна пассажирка госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.\r\nПо данному факту возбуждено уголовное производство.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДТП в Запорожской области. Фото: Нацполиция\r\nДТП в Запорожской области. Фото: Нацполиция\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 сентября 9 человек погибли и 2 травмированы из-за ДТП с участием маршрутки в Одесской области.\r\nРанее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по подозрению сотрудника Национальной полиции в наезде в состоянии алкогольного опьянения на пешехода в Каменке-Днепровской Запорожской области.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n