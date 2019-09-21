В Запорожской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

3 человека погибли и 1 госпитализирован 20 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Ореховском районе (Запорожская область).

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Запорожской области, передают Українські Новини.

"Полицейские в порядке ст. 208 УПК Украины задержали водителя грузового автомобиля, который в Ореховском районе на перекрестке автодорог не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю. В результате аварии водитель и двое пассажиров легковушки погибли, еще одна пассажирка госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

ДТП в Запорожской области. Фото: Нацполиция

ДТП в Запорожской области. Фото: Нацполиция

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