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21 сентября 2019, суббота, 19:43 33
Происшествия 2019-09-21T19:46:50+03:00
Українські Новини
В Запорожской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

В Запорожской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

ДТП в Запорожской области. Фото: Нацполиция
ДТП в Запорожской области. Фото: Нацполиция

3 человека погибли и 1 госпитализирован 20 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Ореховском районе (Запорожская область).

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Запорожской области, передают Українські Новини.

"Полицейские в порядке ст. 208 УПК Украины задержали водителя грузового автомобиля, который в Ореховском районе на перекрестке автодорог не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю. В результате аварии водитель и двое пассажиров легковушки погибли, еще одна пассажирка госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

ДТП в Запорожской области. Фото: НацполицияДТП в Запорожской области. Фото: Нацполиция

ДТП в Запорожской области. Фото: НацполицияДТП в Запорожской области. Фото: Нацполиция

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября 9 человек погибли и 2 травмированы из-за ДТП с участием маршрутки в Одесской области.

Ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по подозрению сотрудника Национальной полиции в наезде в состоянии алкогольного опьянения на пешехода в Каменке-Днепровской Запорожской области.

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