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06 жовтня 2019, неділя, 09:52 11
Силові структури 2019-10-06T12:00:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики 24 рази відкривали вогонь, поранений військовий

На Донбасі бойовики 24 рази відкривали вогонь, поранений військовий

ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР

Вчора, 5 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донббассе збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець був поранений, а ще один - травмований. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в порушення Мінських угод противник чотири рази навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілів, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 18 обстрілів.

"За минулу добу в результаті обстрілів ворожих один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, а ще один - бойове поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляли Українські Новини, 4 жовтня на Донеччині загинув воїн ЗСУ ще двоє отримали поранення.

Також 3 жовтня бойовики 41 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув.

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