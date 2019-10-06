Чи знизяться ціни через падіння долара в Україні: експерти дали прогноз

Національний банк знову знизив курс до 24,61 грн/долар, однак продавці все ще не визнали ризики досить низькими і не знизили ціни на товари. Про те, наскільки повинен впасти долар для падіння цін, розповіли "Сьогодні" експерти.

"Ціни на нашому ринку визначаються внутрішніми факторами ринку значно більше, ніж курсом долара, вартістю виробництва і т. д. Той, хто завозить в Україну товари, хоче продати дорожче, ніж купив. Але актуальна ціна на ринку формується попитом і пропозицією. Якщо існує платоспроможний попит на більш високу ціну, навіть якщо хтось завезе дуже дешево, навіщо він буде продавати дуже дешево, якщо є попит? Через конкуренцію, звичайно, ціни можуть знижуватися. Але якщо люди готові купувати за високою ціною, така ціна буде триматися, незалежно від ціни ввезення", – пояснює директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан.

Експерт також звернула увагу, що зниження цін на товари взагалі відбувається вкрай рідко (крім сезонної продукції). При будь-якому курсі і за будь-яких, здавалося б, найбільш сприятливих факторів. І це характерно не тільки для нашої країни, але і для будь-якої економіки.

"Ціни взагалі дуже рідко падають. Дефляція – це погано для економіки. Причому коли це явище досить тривале, воно дуже болісне. Уявіть: виробники вклали одну суму, а продати і повернути її не можуть. Відповідно, наступний етап – вони будуть менше виробляти. Здоровий стан економіки – це коли відбувається інфляція, але дуже низька. В економіці є поняття "липких цін". Тобто ціни мають тенденцію до зростання, але не мають тенденції до різких скорочень. І це нормально, це характерно для будь-якої країни. Звичайно, маються на увазі середні ціни, це не означає, що ціни не можуть коливатися", – говорить Вероніка Мовчан.

Як повідомляли Українські Новини, експерт дав несподіваний прогноз інфляції.

Раніше в НБУ заявили, що нова влада послабила внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.