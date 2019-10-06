Чи знизяться ціни через падіння долара в Україні: експерти дали прогноз

Національний банк знову знизив курс до 24,61 грн\/долар, однак продавці все ще не визнали ризики досить низькими і не знизили ціни на товари. Про те, наскільки повинен впасти долар для падіння цін, розповіли "Сьогодні" експерти.\r\n"Ціни на нашому ринку визначаються внутрішніми факторами ринку значно більше, ніж курсом долара, вартістю виробництва і т. д. Той, хто завозить в Україну товари, хоче продати дорожче, ніж купив. Але актуальна ціна на ринку формується попитом і пропозицією. Якщо існує платоспроможний попит на більш високу ціну, навіть якщо хтось завезе дуже дешево, навіщо він буде продавати дуже дешево, якщо є попит? Через конкуренцію, звичайно, ціни можуть знижуватися. Але якщо люди готові купувати за високою ціною, така ціна буде триматися, незалежно від ціни ввезення", – пояснює директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан.\r\nЕксперт також звернула увагу, що зниження цін на товари взагалі відбувається вкрай рідко (крім сезонної продукції). При будь-якому курсі і за будь-яких, здавалося б, найбільш сприятливих факторів. І це характерно не тільки для нашої країни, але і для будь-якої економіки.\r\n"Ціни взагалі дуже рідко падають. Дефляція – це погано для економіки. Причому коли це явище досить тривале, воно дуже болісне. Уявіть: виробники вклали одну суму, а продати і повернути її не можуть. Відповідно, наступний етап – вони будуть менше виробляти. Здоровий стан економіки – це коли відбувається інфляція, але дуже низька. В економіці є поняття "липких цін". Тобто ціни мають тенденцію до зростання, але не мають тенденції до різких скорочень. І це нормально, це характерно для будь-якої країни. Звичайно, маються на увазі середні ціни, це не означає, що ціни не можуть коливатися", – говорить Вероніка Мовчан.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерт дав несподіваний прогноз інфляції.\r\nРаніше в НБУ заявили, що нова влада послабила внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.