В Україні відзначають День вчителя: Google присвятив святу милий дудл

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні відзначають професійне свято працівників шкільної сфери освіти - День вчителя. Цьому святу корпорація Google присвятила дудл, який можна побачити на стартовій сторінці пошукової системи.\r\nТак, День вчителя щороку відзначається в Україні кожну першу неділю жовтня. Цього року цей день випав на шосте число.\r\nПедагог - одна з найбільш складних і відповідальних професій, саме тому є дуже вдячною і шанованою.\r\nПередавати свої знання учням, знаходити до кожного з них підхід і вміти простою мовою пояснити деякі складні для школярів речі - і є майстерність учителя, яка коштує великих зусиль.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКрім того, що в День учителя учні намагаються привітати своїх викладачів, зробити їм приємні сюрпризи, майже у всіх школах в цей день є традиція, яка подобається і школярам і педагогам - День самоврядування. Такий день дозволяється влаштовувати раз на рік. В честь свята учні, знімаючи з вчителів їх обов'язки, виконують роботу викладачів самі, даючи їм відпочити. А саме - старшокласники, як правило, проводять уроки у молодших учнів. Також серед учнів обирається директор, який стежить за дисципліною.\r\nСвятковий дудл від Google до Дня вчителя:\r\nФото: Google\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Google відзначив 21-річчя святковим дудлом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше Google присвятив святковий дудл осінньому рівноденню.