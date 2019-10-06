підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
  • Новини
  • Життя
  • В Україні відзначають День вчителя: Google присвятив святу милий дудл
06 жовтня 2019, неділя, 08:10 12
Життя 2019-10-06T09:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні відзначають День вчителя: Google присвятив святу милий дудл

В Україні відзначають День вчителя: Google присвятив святу милий дудл

Дудл до Дня вчителя Фото: Google
Дудл до Дня вчителя Фото: Google

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні відзначають професійне свято працівників шкільної сфери освіти - День вчителя. Цьому святу корпорація Google присвятила дудл, який можна побачити на стартовій сторінці пошукової системи.

Так, День вчителя щороку відзначається в Україні кожну першу неділю жовтня. Цього року цей день випав на шосте число.

Педагог - одна з найбільш складних і відповідальних професій, саме тому є дуже вдячною і шанованою.

Передавати свої знання учням, знаходити до кожного з них підхід і вміти простою мовою пояснити деякі складні для школярів речі - і є майстерність учителя, яка коштує великих зусиль.

Крім того, що в День учителя учні намагаються привітати своїх викладачів, зробити їм приємні сюрпризи, майже у всіх школах в цей день є традиція, яка подобається і школярам і педагогам - День самоврядування. Такий день дозволяється влаштовувати раз на рік. В честь свята учні, знімаючи з вчителів їх обов'язки, виконують роботу викладачів самі, даючи їм відпочити. А саме - старшокласники, як правило, проводять уроки у молодших учнів. Також серед учнів обирається директор, який стежить за дисципліною.

Святковий дудл від Google до Дня вчителя:

Фото: GoogleФото: Google

Як повідомляли Українські Новини, Google відзначив 21-річчя святковим дудлом.

Раніше Google присвятив святковий дудл осінньому рівноденню.

Більше новин про: Google Google-дудл День вчителя

Архів
Новини
На Донбасі бойовики 24 рази відкривали вогонь, поранений військовий 09:52
Чи знизяться ціни через падіння долара в Україні: експерти дали прогноз 09:26
Трамп заявив, що телефонував Зеленському тільки через прохання міністра енергетики 08:35
Арахамія отримав 43 тис. гривень, а Тимошенко - 37 тис.: скільки заробляють нові депутати 08:00 Документ
Сьогодні на Майдані пройде забіг і акція протесту проти "формули Штайнмайєра" 07:30
більше новин
Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly 16:30
Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора 17:11
"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби 11:44
Тільки діджиталізація дозволить бути конкурентними на ринку девелопменту, - Вавриш 14:41
В "Укрлендфармінг" розповіли, як відновити родючість українських ґрунтів 11:12
більше новин
Білорусь звільнила засудженого до восьми років в'язниці Шаройка 14:32
ДБР повідомило Пашинському про підозру у справі про стрілянину в Хімікуса, - Варченко 15:07
Рада дозволила ДБР і НАБУ самостійно проводити прослуховування 16:00
Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly 16:30
Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора 17:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok