В Україні відзначають День вчителя: Google присвятив святу милий дудл

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні відзначають професійне свято працівників шкільної сфери освіти - День вчителя. Цьому святу корпорація Google присвятила дудл, який можна побачити на стартовій сторінці пошукової системи.

Так, День вчителя щороку відзначається в Україні кожну першу неділю жовтня. Цього року цей день випав на шосте число.

Педагог - одна з найбільш складних і відповідальних професій, саме тому є дуже вдячною і шанованою.

Передавати свої знання учням, знаходити до кожного з них підхід і вміти простою мовою пояснити деякі складні для школярів речі - і є майстерність учителя, яка коштує великих зусиль.

Крім того, що в День учителя учні намагаються привітати своїх викладачів, зробити їм приємні сюрпризи, майже у всіх школах в цей день є традиція, яка подобається і школярам і педагогам - День самоврядування. Такий день дозволяється влаштовувати раз на рік. В честь свята учні, знімаючи з вчителів їх обов'язки, виконують роботу викладачів самі, даючи їм відпочити. А саме - старшокласники, як правило, проводять уроки у молодших учнів. Також серед учнів обирається директор, який стежить за дисципліною.

Святковий дудл від Google до Дня вчителя:

Фото: Google

Як повідомляли Українські Новини, Google відзначив 21-річчя святковим дудлом.

Раніше Google присвятив святковий дудл осінньому рівноденню.