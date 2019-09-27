Google отмечает 21-летие праздничным дудлом

Сегодня, 27 сентября, корпорация Google посвятила праздничный дудл 21-летию поисковой системы Google. Дудл можно увидеть на стартовой странице системы.

Так, главный домен поисковой системы google.com был зарегистрирован 15 сентября 1997 года, а компанию основали 4 сентября 1998.

День рождения же в корпорации отмечают именно 27 сентября.

Более 20 лет назад двое студентов из Стэнфордского университета в Калифорнии - Сергей Брин и Лоуренс Пейдж опубликовали документ о запуске прототипа "широкомасштабной поисковой системы". Они назвали ее BackRub, поскольку система проверяла обратные ссылки для оценки важности сайта.

В наши дни Google является крупной транснациональной корпорацией, поисковик которой работает более чем на 100 языках по всему миру.

Кроме того, Google разработала огромное количество сервисов и продуктов, которые также нашли признание пользователей.

Одним из самых глобальных достижений корпорации является создание самой популярной в мире мобильной операционной системы — Android.

Также Google производит технику - ноутбуки, смартфоны, гарнитуры виртуальной реальности и много других устройств.

Как сообщали Українські Новини, Google посвятил праздничный дудл осеннему равноденствию.

Тем временем Google исполняется 21 год: чем в компании занимаются козы и тиранозавр.