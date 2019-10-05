Уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського

Міністерка фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що Мінфін і уряд виступають за введення ринкових цін на енергоресурси, зокрема - газ. Це також є вимогою Міжнародного валютного фонду.

Про це Маркарова повідомила в інтерв'ю на телеканалі "1+1", повідомляє Finance.ua.

"Питання в ринковому утворенні тарифів. Ціна на природні ресурси повинна відповідати їхній ціні. Якщо ціна на газ є ринковою, то уряд тим, кому треба допомогти — повинен допомагати через субсидії", - повідомила Маркарова.

Вона зазначила, що механізм встановлення цін на газ для населення, який діє в Україні нараз, є несправедливим, оскільки він дозволяє платити за комуналку менше як людям з низькими доходами, так і людям з високими доходами.

Окрім цього, запровадження ринкових цін на газ для населення є однією з вимог МВФ. Також у МВФ підтримують прагнення уряду виплачувати грошові субсидії тим громадянам, для яких комуналка є занадто дорогою.

"Уряд працює над тим, щоб не щонайбільше 15% доходів сім’ї витрачалось на комунальні послуги", - додала Маркарова.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що з урядом попрощаються, якщо він не зменшить комуналку.

Тим часом у серпні ціни на продукти, одяг та комуналку знизилися, а витрати українців ростуть швидше, ніж доходи.