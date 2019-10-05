В Ізмаїлі почали розгортання загону морської охорони

Державна прикордонна служба почала розгортання загону морської охорони в Ізмаїлі (Одеська область).\r\nПро це в суботу повідомила прес-служба Держприкордонслужби, передають Українські Новини.\r\nКорабельно-катерного складу Ізмаїльського загону морської охорони складатиметься з бойових одиниць різних проектів. Призначений командир загону – капітан 1-го рангу Олег Шикша, він керував штабом Маріупольського загону морської охорони в 2015-2017 роках. Кораблі будуть забезпечувати охорону державного кордону на річковому ділянці і в частині Чорного моря, які будуть входити в зону відповідальності загону.\r\nПовідомляється, що Ізмаїльський загін морської охорони почне повноцінно функціонувати найближчим часом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nІзмаїльський загін морської охорони. Фото: Держприкордонслужба\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 людини госпіталізовані через зіткнення круїзного лайнера і вантажного корабля на річці Дунай в Одеській області.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше на Дунаї в центрі Будапешта навпроти парламенту затонув прогулянковий катер: загинули туристи з Південної Кореї. Інцидент стався в середу, 29 травня. Всього на кораблі перебували 34 людини, включаючи екіпаж.