Нацполіція притягла водіїв з кортежу Зеленського, що влаштували ДТП, до дисциплінарки

Національна поліція попередила про неповну службову відповідність двох водіїв з кортежу Президента Володимира Зеленського, які скоїли дорожньо-транспортну пригоду без жертв у Запорізькій області. Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

Рішення прийнято за результатами службового розслідування. "Довбня і Блощинського притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді попередження про неповну службову відповідність", - сказано у відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники поліції склали два адмінпротоколи щодо двох водіїв з кортежу Президента Володимира Зеленського, які скоїли ДТП без жертв у Запорізькій області.Раніше ЗМІ повідомили, що 14 липня два автомобіля Volkswagen Touareg і мікроавтобус Volkswagen з кортежу Президента врізалися в автобуси підприємства "Арселорміттал Кривий Ріг", які перевозили дітей в оздоровчий табір.