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05 жовтня 2019, субота, 09:45 33 Документ
Судова влада 2019-10-05T12:45:02+03:00
Українські Новини
Нацполіція притягла водіїв з кортежу Зеленського, що влаштували ДТП, до дисциплінарки

Нацполіція притягла водіїв з кортежу Зеленського, що влаштували ДТП, до дисциплінарки

ДТП з кортежем Зеленського в Запорізькій області.
ДТП з кортежем Зеленського в Запорізькій області.

Національна поліція попередила про неповну службову відповідність двох водіїв з кортежу Президента Володимира Зеленського, які скоїли дорожньо-транспортну пригоду без жертв у Запорізькій області. Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

Рішення прийнято за результатами службового розслідування. "Довбня і Блощинського притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді попередження про неповну службову відповідність", - сказано у відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники поліції склали два адмінпротоколи щодо двох водіїв з кортежу Президента Володимира Зеленського, які скоїли ДТП без жертв у Запорізькій області.Раніше ЗМІ повідомили, що 14 липня два автомобіля Volkswagen Touareg і мікроавтобус Volkswagen з кортежу Президента врізалися в автобуси підприємства "Арселорміттал Кривий Ріг", які перевозили дітей в оздоровчий табір.
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