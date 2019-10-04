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04 жовтня 2019, пʼятниця, 23:00 6
Зовнішня політика 2019-10-04T23:43:45+03:00
Українські Новини
Глави МЗС Євросоюзу зустрінуться з Пристайком в Люксембурзі

Глави МЗС Євросоюзу зустрінуться з Пристайком в Люксембурзі

Вадим Пристайко. Фото: ОПУ
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 14 жовтня відвідає Люксембург для обговорення з міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу українського питання.

Про це представник України при ЄС, посол України в Бельгії Микола Точицький повідомив на своїй сторінці в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Україна - серед пріоритетів порядку денного ЄС. За сприяння (Верховного представника ЄС Федеріки) Могеріні 14.10 на полях Ради міністрів закордонних справ ЄС відбудеться обмін думками щодо українського питання за участю Міністра@VPrystaiko", - написав Точицький.

При цьому він висловив подяку Естонії та іншим державам - друзям України за послідовну підтримку. Офіційний порядок денний зустрічі європейських міністрів 14 жовтня, поки не оприлюднено.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська комісія та Європейська служба зовнішньої дії рекомендує консульствам країн ЄС і країн Шенгенської зони не видавати візи жителям Донецької і Луганської областей за російськими паспортами.

Також віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів з ЄС і Росією щодо транзиту російського газу пройде 28 жовтня.

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