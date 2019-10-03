Страны ЕС и Шенгенской зоны получили рекомендации относительно процедуры выдачи виз жителям ОРДЛО

Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий разослали государствам-членам ЕС и странами Шенгенской зоны, что не входят в ЕС, рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, передает "Европейская правда".

Так, сообщается, что инструкция дополняет выводы Европейского совета от 20 июня 2019 года и запросы государств-членов предоставить указания по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в результате указа президента России от 24 апреля.



Инструкция содержит набор одинаковых критериев, призванных помочь консульствам государств-членов ЕС установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также подробную информацию о том, как обрабатывать заявления на получение визы жителями временно оккупированных районов Донбасса с российскими паспортами.

Ожидается, что набор критериев в разосланных инструкциях поможет консульствам государств-членов ЕС идентифицировать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО.



"Они могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", - говорится в сообщении.



Напомним, ранее в немецкой газете появилось сообщение, что Германия ставит визы в российские паспорта жителей ОРДЛО.



Кроме того, Россия ускорила выдачу российского гражданства жителям Донбасса перед переговорами в "нормандском формате".