Арахамія отримав 43 тис. гривень, а Тимошенко - 37 тис.: скільки заробляють нові депутати

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді у вересні становила від 37 тис. до 46 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.\r\nГолова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у вересні отримав 43 817,98 гривень, його перший заступник Олександр Корнієнко - 43 121,32 гривень.\r\nСпівголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабінович отримали 38 420 і 37 468,18 гривень відповідно, Юлія Тимошенко (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") - 37 172,28 гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСпівголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко за вересень отримали 42 079,04 і 46 286,94 гривень відповідно, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін - 44 184,1 гривень.\r\nСпівголови групи "За майбутнє" Віктор Бондар і Тарас Батенко заробили 45 234,97 і 45 234,97 гривень відповідно.\r\nСеред усіх депутатів найбільшу зарплату за вересень отримали депутати Михайло Макаренко ("Опозиційна платформа") та Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") - по 53 092,44 гривень.\r\nКрім того, всім депутатам нараховано за 41 518 гривень як компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зарплата голови Ради Дмитра Разумкова за вересень становила 50,5 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 59,3 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 49,8 тис. гривень.\r\n29 серпня відбулось перше засідання нової Верховної Ради.