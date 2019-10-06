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06 жовтня 2019, неділя, 08:01 70 Документ
Верховна Рада і партії 2019-10-07T00:15:05+03:00
Українські Новини
Арахамія отримав 43 тис. гривень, а Тимошенко - 37 тис.: скільки заробляють нові депутати

Арахамія отримав 43 тис. гривень, а Тимошенко - 37 тис.: скільки заробляють нові депутати

Верховна Рада. Скріншот: трансляція
Верховна Рада. Скріншот: трансляція "112"

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді у вересні становила від 37 тис. до 46 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у вересні отримав 43 817,98 гривень, його перший заступник Олександр Корнієнко - 43 121,32 гривень.

Співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабінович отримали 38 420 і 37 468,18 гривень відповідно, Юлія Тимошенко (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") - 37 172,28 гривень.

Співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко за вересень отримали 42 079,04 і 46 286,94 гривень відповідно, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін - 44 184,1 гривень.

Співголови групи "За майбутнє" Віктор Бондар і Тарас Батенко заробили 45 234,97 і 45 234,97 гривень відповідно.

Серед усіх депутатів найбільшу зарплату за вересень отримали депутати Михайло Макаренко ("Опозиційна платформа") та Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") - по 53 092,44 гривень.

Крім того, всім депутатам нараховано за 41 518 гривень як компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата голови Ради Дмитра Разумкова за вересень становила 50,5 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 59,3 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 49,8 тис. гривень.

29 серпня відбулось перше засідання нової Верховної Ради.

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