підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
06 жовтня 2019, неділя, 08:00 32 Документ
Верховна Рада і партії 2019-10-06T08:00:03+03:00
Українські Новини
Арахамія отримав 43 тис. гривень, а Тимошенко - 37 тис.: скільки заробляють нові депутати

Арахамія отримав 43 тис. гривень, а Тимошенко - 37 тис.: скільки заробляють нові депутати

Верховна Рада. Скріншот: трансляція
Верховна Рада. Скріншот: трансляція "112"

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді у вересні становила від 37 тис. до 46 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у вересні отримав 43 817,98 гривень, його перший заступник Олександр Корнієнко - 43 121,32 гривень.

Співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабінович отримали 38 420 і 37 468,18 гривень відповідно, Юлія Тимошенко (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") - 37 172,28 гривень.

Співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко за вересень отримали 42 079,04 і 46 286,94 гривень відповідно, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін - 44 184,1 гривень.

Співголови групи "За майбутнє" Віктор Бондар і Тарас Батенко заробили 45 234,97 і 45 234,97 гривень відповідно.

Серед усіх депутатів найбільшу зарплату за вересень отримали депутати Михайло Макаренко ("Опозиційна платформа") та Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") - по 53 092,44 гривень.

Крім того, всім депутатам нараховано за 41 518 гривень як компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата голови Ради Дмитра Разумкова за вересень становила 50,5 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 59,3 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 49,8 тис. гривень.

29 серпня відбулось перше засідання нової Верховної Ради.

Більше новин про: Верховная Рада зарплата депутатів

Архів
Новини
На Донбасі бойовики 24 рази відкривали вогонь, поранений військовий 09:52
Чи знизяться ціни через падіння долара в Україні: експерти дали прогноз 09:26
Трамп заявив, що телефонував Зеленському тільки через прохання міністра енергетики 08:35
Арахамія отримав 43 тис. гривень, а Тимошенко - 37 тис.: скільки заробляють нові депутати 08:00 Документ
Сьогодні на Майдані пройде забіг і акція протесту проти "формули Штайнмайєра" 07:30
більше новин
Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly 16:30
Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора 17:11
"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби 11:44
Тільки діджиталізація дозволить бути конкурентними на ринку девелопменту, - Вавриш 14:41
В "Укрлендфармінг" розповіли, як відновити родючість українських ґрунтів 11:12
більше новин
Білорусь звільнила засудженого до восьми років в'язниці Шаройка 14:32
ДБР повідомило Пашинському про підозру у справі про стрілянину в Хімікуса, - Варченко 15:07
Рада дозволила ДБР і НАБУ самостійно проводити прослуховування 16:00
Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly 16:30
Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора 17:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok