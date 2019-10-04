Гончарук назвав ненормальним "турборежим" роботи депутатів

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав ненормальним "турборежим" роботи Верховної Ради. Про це Гоначрук заявив представляючи програму діяльності уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 4 жовтня, передають Українські Новини.

"З кожним днем я бачу, що наша з вами робота стає ефективніше, ми напрацьовуємо особисті контакти, але є одна обставина, яка, на мою думку, має піти поступово в минуле – це, так званий, режим форсування. Ви називаєте його "турборежим". Це не нормально", - сказав прем'єр-міністр Гончарук.

При цьому прем'єр підкреслив, що уряд і парламент повинні побудувати роботу системно для того, щоб бути передбачуваними для суспільства та бізнесу, основою чого він запропонував зробити програму діяльності уряду.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що за кожну мету уряду відповідатиме конкретний заступник міністра.

Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір знімати відеоролики за результатами тижня щонеділі.