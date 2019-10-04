За вересень свинина подешевшала на 4 гривні/кг

Асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 28 серпня по 25 вересня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі знизилася на 8%, або на 3,95 гривні\/кг, до 45,45 гривні\/кг.\r\nПро це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з даними асоціації, протягом зазначеного періоду спостерігалося падіння ціни, однак після 25 вересня почалося зростання цін.\r\n"За підсумками моніторингу цін на свинину в живій вазі, який проводить аналітичний відділ АСУ, середня ціна закупівлі на цьому тижні зросла більш ніж на 4% і досягла 47,46 гривні\/кг. Так, за даними операторів ринку, більшість товарних партій на цьому тижні реалізували 46-49 гривень\/кг", - сказано в повідомленні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри цьому наголошується, що в Центрі і на Заході країни переважно зустрічалися ціни від 47 гривень\/кг і вище, а у східних областях ціни наближалися до нижньої межі діапазону, а епізодично і нижче.\r\nТака невідповідність цін пояснюється великою конкуренцією між закупівельниками за товарні партії на тлі обмеженої пропозиції свиней забійних кондицій.\r\nЗгідно з повідомленням, окремі переробники в таких умовах зменшили обсяги заготівлі живця.\r\nБільшість опитаних асоціацією переробників очікують відносної стійкості цін з 7 жовтня в межах 46-49 гривень\/кг з незначним висхідним рухом у межах цього діапазону.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПроте вже у другій половині жовтня оператори очікують повернення спадного тренда, який, за їх оцінками, триватиме до середини листопада.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна скорочує виробництво ковбаси з свинини.\r\nАсоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 31 липня по 28 серпня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі незначно знизилася з 49,5 гривні\/кг до 49,4 гривні\/кг