За вересень свинина подешевшала на 4 гривні/кг

Асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 28 серпня по 25 вересня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі знизилася на 8%, або на 3,95 гривні/кг, до 45,45 гривні/кг.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

Згідно з даними асоціації, протягом зазначеного періоду спостерігалося падіння ціни, однак після 25 вересня почалося зростання цін.

"За підсумками моніторингу цін на свинину в живій вазі, який проводить аналітичний відділ АСУ, середня ціна закупівлі на цьому тижні зросла більш ніж на 4% і досягла 47,46 гривні/кг. Так, за даними операторів ринку, більшість товарних партій на цьому тижні реалізували 46-49 гривень/кг", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що в Центрі і на Заході країни переважно зустрічалися ціни від 47 гривень/кг і вище, а у східних областях ціни наближалися до нижньої межі діапазону, а епізодично і нижче.

Така невідповідність цін пояснюється великою конкуренцією між закупівельниками за товарні партії на тлі обмеженої пропозиції свиней забійних кондицій.

Згідно з повідомленням, окремі переробники в таких умовах зменшили обсяги заготівлі живця.

Більшість опитаних асоціацією переробників очікують відносної стійкості цін з 7 жовтня в межах 46-49 гривень/кг з незначним висхідним рухом у межах цього діапазону.

Проте вже у другій половині жовтня оператори очікують повернення спадного тренда, який, за їх оцінками, триватиме до середини листопада.

Як повідомляли Українські Новини, Україна скорочує виробництво ковбаси з свинини.

Асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 31 липня по 28 серпня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі незначно знизилася з 49,5 гривні/кг до 49,4 гривні/кг