За июль цены на свинину перевалили за 49 гривен

Ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 27 июня мая по 31 июля средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе повысилась на 6,9%, или на 3,2 гривны\/кг, до 49,5 гривны\/кг.\r\nОб этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.\r\nПри этом, согласно данным ассоциации, с 27 июня по 10 июля продолжалось предыдущее падение цен до 42,9 гривны\/кг, после чего начался активный рост.\r\n"Средняя цена закупки живца на этой неделе достигла 49,5 гривны\/кг, что на 2,7% выше чем неделей ранее (22-28 июля)", - сказано в сообщении.\r\nОтмечается, что с 5 по 11 августа поставщики живца планируют удерживать котировки на достигнутом уровне.\r\nПри этом, по данным ассоциации, переработчики настроены покупать живца по 47-49 гривен\/кг в связи с ожидаемым оживлением импортных поставок мясного сырья.\r\nВ свою очередь повышение немецких котировок привело к снижению барьерной цены до 46,5 гривны\/кг.\r\nАссоциация отметила, что, несмотря на такое изменение, внутренние цены на рынке свинины даже при прогнозируемом ослаблении будут выше.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в июне цена на сало упала до 72 гривен.\r\nВ 2018 году по сравнению с 2017 годом импорт свинины увеличился в 5,2 раза до 51,916 млн долларов.