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05 августа 2019, понедельник, 10:00 212
Экономика 2019-08-05T13:00:04+03:00
Українські Новини
За июль цены на свинину перевалили за 49 гривен

За июль цены на свинину перевалили за 49 гривен

Продажа свинины
Продажа свинины

Ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 27 июня мая по 31 июля средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе повысилась на 6,9%, или на 3,2 гривны/кг, до 49,5 гривны/кг.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

При этом, согласно данным ассоциации, с 27 июня по 10 июля продолжалось предыдущее падение цен до 42,9 гривны/кг, после чего начался активный рост.

"Средняя цена закупки живца на этой неделе достигла 49,5 гривны/кг, что на 2,7% выше чем неделей ранее (22-28 июля)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с 5 по 11 августа поставщики живца планируют удерживать котировки на достигнутом уровне.

При этом, по данным ассоциации, переработчики настроены покупать живца по 47-49 гривен/кг в связи с ожидаемым оживлением импортных поставок мясного сырья.

В свою очередь повышение немецких котировок привело к снижению барьерной цены до 46,5 гривны/кг.

Ассоциация отметила, что, несмотря на такое изменение, внутренние цены на рынке свинины даже при прогнозируемом ослаблении будут выше.

Как сообщали Українськi Новини, в июне цена на сало упала до 72 гривен.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом импорт свинины увеличился в 5,2 раза до 51,916 млн долларов.

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