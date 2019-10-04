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04 жовтня 2019, пʼятниця, 16:25 16
Суспільство 2019-10-04T16:36:39+03:00
Українські Новини
У вихідний майже всю Україну накриють дощі, місцями з грозами

У вихідний майже всю Україну накриють дощі, місцями з грозами

Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

5 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +11...+13 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +9...+15 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі і вдень +1...+6 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +11...+13 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +11...+13 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +11...+13 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки в Сумській області вночі невеликий, вдень помірний дощ, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +9...+15 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, дощ, вдень у Дніпропетровській, Полтавській та місцями в Кіровоградській областях суттєве дощ, місцями грози, тільки у Вінницькій, а вночі і у Черкаській областях без опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +9...+15 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, дощ, вдень у Харківській області істотний дощ, місцями грози, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +16...+21 градус, у Харківській області +13...+18 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, сильні дощі, місцями грози, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень в Одеській і Миколаївській областях +12...+17 градусів, на решті території +15...+21 градус.

У Криму хмарно з проясненнями, дощ, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Ялті дощ. Температура вночі +12...+14 градусів, вдень +19...+21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, потужний атмосферний фронт йде в Україну: синоптик попередила про зливи і холод.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень з зливами і снігопадами.

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