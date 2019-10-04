Рада дозволила ДБР і НАБУ самостійно проводити прослуховування

Верховна Рада дозволила Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ) самостійно проводити прослуховування.

За прийняття в цілому законопроекту №1009 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства" проголосували 330 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Закон передбачає включення НАБУ та ДБР в список спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу, яким також дозволяється знімати інформацію з телекомунікаційних мереж.

Крім того, вносяться зміни в закон про статус народного депутата, якими дозволяється затримувати парламентарія без погодження у разі безпосереднього здійснення ним злочину.

Згідно з іншим змінам, скасовувати незаконні постанови НАБУ і САП може тільки генпрокурор і керівник антикорупційної прокуратури, крім того, чиновникам і депутатам Ради, які підозрюються у вчиненні злочинів, дозволяється оскаржити повідомлення про підозру.

Документ також скасовує низку правок, внесених депутатом 8-го скликання від Радикальної партії Олега Ляшка Андрієм Лозовим в Кримінальний процесуальний кодекс, зокрема експертизу в кримінальних справах зможуть проводити не тільки держоргани.

При цьому норми про строки досудового розслідування залишаються незмінними (12 місяців - для незначних і середньої тяжкості злочинів, 18 - для тяжких і особливо тяжких).

Закон набуде чинності на наступний день після опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, Рада відмовилася дозволити обшуки, затримання і прослуховування депутатів.

А Зеленський хоче, щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.