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  • Чорна смуга Світоліної: тенісистка зачохляє ракетку в черговому чвертьфіналі
04 жовтня 2019, пʼятниця, 14:18 9
Спорт 2019-10-04T15:00:02+03:00
Українські Новини
Чорна смуга Світоліної: тенісистка зачохляє ракетку в черговому чвертьфіналі

Чорна смуга Світоліної: тенісистка зачохляє ракетку в черговому чвертьфіналі

Еліна Світоліна. Фото: WTA
Еліна Світоліна. Фото: WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна вилетіла з турніру серії Premier Mandatory в Пекіні на стадії 1/4 фіналу. У півфінал пройшла представниця Нідерландів. Про це повідомляє "Великий теніс України".

Під час майже двогодинного протистояння українка програла у двох сетах нідерландській тенісистці Кікі Бертенс з рахунком 6:7, 2:6. Якщо у першому сеті матчу Світоліна не скористалася 3 шансами на брейк, то в другому їй і зовсім не вдалося заробити жодного брейкпойнта, при тому, що два гейми вона "здала". Після цього поєдинку тенісистки зрівнялися за кількістю перемог в особистих зустрічах - 2:2 У півфінальному матчі турніру з призовими $8,285,274 Кікі Бертенс зіграє з першою ракеткою світу Ешлі Барті, яка переграла Петру Квітову.

Еліна Світоліна сьогодні боролася за свій другий півфінал на турнірі серії Premier Mandatory в цьому році. Навесні Світоліна дійшла до 1/2 фіналу в Індіан-Уеллс, де на цій стадії програла Б'янці Андреєску. Раніше українка один раз ставала півфіналісткою в Пекіні (до 2016 року).

Як повідомляли Українські новини, Еліна Світоліна не пройшла чвертьфінальний раунд на турнірі WTA у китайському Чженчжоу, а після цього перша ракетка України розгромно програла в 1/4 турніру в Ухані.

Також, гроза російських тенісистів Ілля Марченко вийшов у півфінал турніру в Казахстані.

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