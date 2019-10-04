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04 жовтня 2019, пʼятниця, 13:30 29
Судова влада 2019-10-04T21:00:10+03:00
Українські Новини
Рябошапка "злив" у СБУ справу Стерненка, який вбив людину в Одесі

Рябошапка "злив" у СБУ справу Стерненка, який вбив людину в Одесі

Сергій Стерненко. Фото:
Сергій Стерненко. Фото: "Думська"

Радикал Сергій Стерненко, який понад рік тому в Одесі вбив Івана Кузнєцова, не є підозрюваним.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка 4 жовтня на прес-конференції в Києві, повідомляє "Страна".

"Стерненко не підозрюваний і йому ще підозра не оголошена", - сказав Рябошапка. Також генпрокурор підтвердив інформацію нардепа Олександра Дубинського, що зустрічався зі Стерненком, але "за іншими справами".

В кінці генпрокурор заявив, що підозра пішла до СБУ.

"Підозру на Стерненка вже передали до СБУ. Ми неупереджено стежимо за розслідуванням", - заявив він.

Наголошується, що вперше справу одеського радикала Генпрокуратура передала в "контору" ще за Юрія Луценка. Пізніше - вже при новому Президенті - суд вирішив, що вбивство людини на вулиці - це чистий кримінал і підслідність поліції і повернув туди.

Як повідомляли Українські Новини, депутат опублікував підозру поліції, згідно з яким Стерненко зарізав людину, не маючи реальних загроз для свого життя, - депутат опублікував підозру поліції. Тим часом вдова Кузнєцова, якого вбив Стерненко, просить Зеленського та Рябошапка прийняти її.

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