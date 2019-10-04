Новообрані члени ЦВК хочуть провести першу зустріч

Члени Центральної виборчої комісії (Цвк), яких сьогодні призначила Верховна Рада, мають намір провести зустріч в 15:00 в п'ятницю.

Про це журналістам сказав новопризначений член комісії Юрій Мірошниченко (обраний за квотою фракції "Опозиційна платформа - За життя"), передають Українські Новини.

"Так, ми збираємося. Що стосується засідання, ми там вже визначимося. Ми просто зустрічаємося сьогодні. О 15:00 домовилися, в приміщенні ЦВК", - сказав він.

За словами Мірошниченка, під час зустрічі новопризначені члени Цвк мають намір визначитися з датою першого засідання, на якому будуть обрані голова ЦВК, його заступники та секретар.

Можливі кандидатури на посаду голови комісії Мірошниченко відмовився коментувати.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила 17 нових членів Центральної виборчої комісії. Відповідні рішення були ухвалені у п'ятницю 310-375 голосами при мінімально необхідних 226.

Також Богдан заявив, попередній склад ЦВК був найкращим за всі роки, проте політично заангажованим.