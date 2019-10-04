Новообрані члени ЦВК хочуть провести першу зустріч

Члени Центральної виборчої комісії (Цвк), яких сьогодні призначила Верховна Рада, мають намір провести зустріч в 15:00 в п'ятницю.\r\nПро це журналістам сказав новопризначений член комісії Юрій Мірошниченко (обраний за квотою фракції "Опозиційна платформа - За життя"), передають Українські Новини.\r\n"Так, ми збираємося. Що стосується засідання, ми там вже визначимося. Ми просто зустрічаємося сьогодні. О 15:00 домовилися, в приміщенні ЦВК", - сказав він.\r\nЗа словами Мірошниченка, під час зустрічі новопризначені члени Цвк мають намір визначитися з датою першого засідання, на якому будуть обрані голова ЦВК, його заступники та секретар.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМожливі кандидатури на посаду голови комісії Мірошниченко відмовився коментувати.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила 17 нових членів Центральної виборчої комісії. Відповідні рішення були ухвалені у п'ятницю 310-375 голосами при мінімально необхідних 226.\r\nТакож Богдан заявив, попередній склад ЦВК був найкращим за всі роки, проте політично заангажованим.